Jylland indtaget med grønlandsk korsang

Med udsigt til havn, højhuse og himmel står 20 grønlandske korsangere i nationaldragter og synger i flere stemmer.

Mange mødt op

Dette udspiller sig mandag i Aarhus på Dokk1, som er byens nye stolthed af et bibliotek, hvor folk kommer for at låne bøger, lave lektier eller få ny pas. I dag er der mødt mange op for at høre de grønlandske stemmer, som vil synge i kor i forbindelse med samarbejdet mellem Det Grønlandske Hus og Kulturby 2017, som arrangementet er en del af.

De to kor og to folkemusikere kommer fra byerne Qaqortoq og Narsaq, som er en del af Aarhus kommunes venskabs-kommune Kujalleq i Grønland. Her er stor tradition for at samles i fælleskab omkring korsang og musik, som de gerne vil dele med interesserede i Danmark.

Flere koncerter

De har i ugens løb afholdt flere koncerter i Aarhus, Videbæk og Hvide Sande. De har deltaget i et Anersaaq-arrangement på Sydhavnen i Aarhus, en aften i Det Grønlandske Hus og optrådt til Nordisk Sprogfest på Godsbanen i Aarhus.

En af de mange tilhørere, som er mødt op, er Tove Bralach. Hun har familie, som rejste til Grønland for mange år siden og er meget betaget af den grønlandske korsang, som hun har hørt, når familien var samlet med deres venner fra Grønland i et sommerhus i Nordjylland.

- De behøvede bare at være tre fire stykker til stede, så kunne de synge i flere stemmer. Det er der jo ingen danskere, der kan. Jeg får simpelthen gåsehud, når de synger, siger hun.

Sjældenhed

En af de grønlandske gæster, som lyttede med er Niels Møller, som er fra Grønland, men har boet i Aarhus i snart 10 år.

- Det er en sjældenhed for mig at høre grønlandsk korsang, det er ikke noget, der sker hver dag. Det er rigtig godt at lytte til, siger han.

Det var netop planen, at Grønland skulle være en del af Kulturby 2017. Det fortæller programmedarbejder Gitte Bligaard.

- I samarbejde med Direktør Jørn Holbech i Det Grønlandske Hus har vi arbejdet for, at Grønland har været synlig i programmet lige fra åbningen, hvor en af bådene var med grønlandske motiver. Og nu de forskellige kor, musikere og kunstnere, som har været på besøg. På den måde prøver vi at vise et billede af den grønlandske kultur og den gentænkning, som sker der. Og det er så skønt at se den opbakning, som der er – også i dag her på Dokk1, siger Gitte Bligaard.

I loftet på Dokk1 er der en kæmpe gong gong, som slår, når der bliver født et barn på Skejby Sygehus. Det havde korene heldigvis hørt, da den slår to gange under de første sange. Sangere går lidt i stå ved den høje lyd, men forsætter med store smil på læben.

De to kor

Det ene kor Vilhelm Lyngep Erinarsoqatigiivi (Vilhelm Lynge-koret) blev stiftet af organist Vilhelm Lynge i 1988 i Qaqortoq. Koret har tidligere optrådt i Island, Aarhus, Nuuk, Paamiut, Arsuk, Qeqertarsuatsiaat og hele Sydgrønland.

Erinarsoqatigiit Nangaasut (Det eftertænksomme Sangkor) er navnet på det andet kor, som begyndte i 1991 i Narsaq. Sangkoret har i løbet af årene altid været repræsenteret ved sammenkomster i Sydgrønland og deltaget i landsdækkende arrangementer.

De to kor og de to folkemusikere optrådte både sammen og hver for sig med traditionelle grønlandske sange og salmer men også med nutidig musik.

