Justus Hansen til Naalakkersuisut: Udnyt interessen fra USA

redaktionen Mandag, 08. oktober 2018 - 12:51

- Agter Naalakkersuisut at rette henvendelse til USA vedrørende en investering i en lufthavn i Tasiilaq der kunne afløse lufthavnen i Kulusuk som en kombineret militær og civil lufthavn?

Sådan skriver medlem af Inatsisartut, Demokraternes Justus Hansen, i et skriftligt spørgsmål til Naalakkersuisut.

- Selv om der er naturlige årsager er fortrolighed omkring de investeringer, som USA eventuelt vil foretage vedrørende lufthavne i vores land, så vil jeg nu mene, at vi bør udnytte den viste interesse til at få mest muligt ud af amerikanske investeringer, begrunder han sit spørgsmål.

Investering fra USA

Derfor håber han således, at der bygges en lufthavn i den østgrønlandske by.

- Jeg har i mange år været fortaler for en lufthavn i Tasiilaq. I den forbindelse ser jeg det som oplagt at præsentere USA for et forslag om at (med)investere i en lufthavn i Tasiilaq, der så kan bruges til både civile og militære formål, lyder det fra Justus Hansen.