Jurist bliver handicaptalsmand

Det bliver juristen Christina Johnsen, der ansættes i en tre-årig periode, og som skal sikre og sætte fokus på de handicappes rettigheder. Det vil ske med placering i Sisimiut.

Dommer og forsvarer

Hun kommer med en solid baggrund inden for retsvæsenet, hvor hun har været såvel dommer som forsvarer.

- Christina Johnsen skal som handicaptalsmand arbejde for at fremme rettigheder og interesser for personer med handicap og deres pårørende, - samt rådgive og vejlede personer med handicap om deres klageadgang og sikre, at de bliver hørt i sager, der vedrører dem, skriver Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

Handicaptalsmanden er en politisk uafhængig institution og har ret til at udtale sig frit om forhold, der vedrører talsmandens område.

Olsvig glæder sig

- Jeg er utrolig glad for, at der nu er udpeget en handicaptalsmand. Udpegningen giver yderligere håb om, at forholdene for personer med handikap løftes og rettigheder overholdes. Jeg glæder mig til at følge handicaptalsmandens arbejde. For Naalakkersuisut er det med glæde, at vi i disse år sætter særligt fokus på forholdene for personer med handikap. Netop på dette område skal vi være fælles i samfundet om at sikre øget ligebehandling” udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Sara Olsvig.