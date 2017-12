Julie stopper som radiovært

1. januar er det slut. Julie Berthelsen stopper som vært på det populære radioprogram ‘Formiddag på 4’eren’ på DR.

Allerede da hun i april startede hos DR, sagde hun at hun måtte se om hendes egen karriere og radiojobbet kunne gå op i en højere enhed. I løbet af efteråret blev det så stadig tydligere, at det kunne det ikke.

- Jeg er på farten næsten hver aften, og om dagen, hvor jeg skulle rekreere, laver jeg så radio. Det blev simpelthen for meget, siger Julie Berthelsen til Sermitsiaq.AG.

Mor var ikke tilstede

Julies kontrakt med DR er på 30 timer om ugen. På sin egen karriere bruger hun mellem 20 og 60 timer om ugen på koncerter, foredrag og singleudgivelser. Desuden er der et nyt album på vej i starten af det nye år.

LÆS OGSÅ: Julie Berthelsen hitter som radiovært

- Jeg blev lidt ked af det, da jeg begyndte, at kunne mærke på mine børn, at mor aldrig var tilstede, hun var altid bare på vej.

Men selvom hun ikke er i tvivl om, at det er den rigtige beslutning, så er det ikke uden vemod, at Julie nu siger farvel til programmet.

- Det er bestemt ikke nemt, for det var utrolig sjovt at prøve. Men jeg måtte vælge det, jeg mest brænder for og det er min egen musik.

Same but different

Med sin blanding af musik, gæster og diskussioner hører ‘Formiddag på 4’eren’ til de meget populære programmer hos DR. Programmet har kørt i en del år med Julies medvært Kasper Harboe. Så det var ikke helt uden sommerfugle i maven, at hun gik ind til sin første udsendelse i maj.

- Det er jo same, same but different i forhold til det jeg har prøvet før.

- Det med at være på live, hvor det uventede kan ske, det kender jeg jo.

- Det der er ‘different’ er, at man jo ikke kan se publikums reaktion.