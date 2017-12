Julie Berthelsen indtaler en kriminalroman

Da ’Frosne Beviser’ udkom sidste år, blev den belønnet som årets debutroman af Det Danske Kriminalakademi, og mange roste den som en spændende og læseværdig fortælling.

Det oplyser forlaget Lindhardt og Ringhof i en pressemeddelelse.

Ny måde at opleve handlingen

Nu har Julie Berthelsen indtalt Nina von Staffeldts roman som lydbog og giver os en ny måde at opleve handlingen, der foregår i Sisimiut og Nuuk.

- Jeg elsker krimier og det har været en fornøjelse at læse én der foregår i Grønland. Sikas ’egen rejse’ i bogen er spændende og vækker mange følelser. Det at høre til to steder og følelsen af splittethed er meget genkendelig, siger Julie Berthelsen ifølge pressemeddelelsen.

Både i ’Frosne Beviser’ og efterfølgeren ’Den Sorte Engel’ fra tidligere i år er hovedpersonen Sika Haslund – en energisk ny medarbejder i organisationen ’Go Greenland’, som netop er flyttet tilbage til Grønland efter mange års uddannelse og liv i Danmark.

Kommer op til overfladen

Hun bliver hurtigt hvirvlet ind i en handling, der afdækker lag og gerninger, der i mange år har været skjult i isen, men nu kommer op til overfladen.

Bogen findes på både som download og som streaming på Saxo.com, Mofibo, Storytel og flere andre.