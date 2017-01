Julie Berthelsen holder Qujanaq-koncert med skolebørn

Julie Berthelsen skal optræde sammen med 6. klasse fra Atuarfik Jørgen Brønlund.

Qujanaq-koncerten sker på Ilulissats kulturhus Sermermiut på mandag, oplyser selvstyret.

Sidste år udskrev Selvstyret en konkurrence for folkeskolerne om at skrive nye vers til Qujanaq-sangen.

Versene skulle handle om, at det er vigtigt at passe godt på Grønland. Der kom over 100 forslag, og vinderversene er nu med i den nye udgave af den velkendte Qujanaq-sang.

2. Klasse fra Qeqertarsuup Atuarfia samt Inger Jeremiassen vandt konkurrencen.

Arrangementet gennemføres af Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug.