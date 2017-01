Julen sunget ud i Odense

Traditionen tro var der helligtrekonger gudstjeneste i Odense. Gudstjenesten var arrangeret af Det grønlandske Hus i Odense og Thomas Kingos Kirke.

Som i de foregående år var der mange, der benyttede lejligheden til at få afsluttet julen med den traditionelle helligtrekonger gudstjeneste og få ønsket hinanden et godt nytår. Helligtrekonger blev tidligere i langt højere grad end i dag fejret. Folk vidste, at når man kom frem til den 6. januar, så var julen slut og man kunne få sidste gang få tændt juletræet.

Grønlandsk og dansk

Gudstjenesten var både grønlandsk og dansk og blev forrettet af den grønlandske præst Oline Berthelsen og sognepræst i Thomas Kingos Kirke Eva Götke. Salmerne blev sunget samtidig på grønlandsk og dansk og det gjorde ikke spor, at antallet af vers i det uddelte hæfte ikke altid passede med antallet i salmebogen. Som næsten altid, når der foregår sådanne arrangementer i Odense, var Umiaq Koret i aktion. Det flotte og velsyngende kor passer godt til jul og juletræ.

En god tradition

Sognepræst Eva Götke sagde i sin prædiken blandt andet:

- I Grønland er helligtrekonger stadig mange steder en stor aften. I Danmark har aftenen ikke længere så stor en betydning. I en materialistisk verden, hvor der hele tiden skal ske noget, er julen for mange overstået på ganske få dage.

- I en moderne verden, hvor vi hele tiden skal være forbrugere, er det godt, når vi stopper op og tænker lidt. I hverdagen lever vi i et lyshav af kunstig lys, som er så kraftigt, at vi næsten ikke længere kan se stjernerne og som er med til, at indlandsisen smelter.

Guuterput

Julen er traditionernes tid og til en helligtrekonger gudstjeneste er en af traditionerne, at Guuterput er den sidste salme. Som altid stod menigheden op, medens Rasmus Berthelsens salme blev sunget.

Også traditionen tro var der altergang og kaffemik i sognesalen.