Julemandens værksted

Jesper Hansen Lørdag, 20. oktober 2018 - 14:29

Julestemningen har været tyk som kirsebærsovs den seneste uges tid på Arctic Imports lager på Grønlandshavnen i Aalborg.

På lageret har man haft travlt med at pakke årets julegave til Royal Greenlands personale. I alt 3694 små sække med gaver er det blevet til, og fredag middag satte man låget på den sidste container med julesække, som nu skal afsted mod Grønland.

Logistiske udfordringer

Det er ikke helt nemt at være julemand i julemandens eget land, der byder på mange trafikale og logistiske udfordringer:

- Det er en større opgave, for julegaverne skal fordeles til 40 forskellige byer og bygder i hele Grønland. Hvis vi skal nå det inden juleaften, skal gaverne allerede afsted nu på grund af blandt andet issituationen - og det er altså baggrunden for, at vi har julet den seneste uges tid her på lageret, fortæller Lone Bundgaard fra Arctic Import.

Tradition

- Det er i år sjette gang, at Arctic Import har julegaveentreprisen for Royal Greenland, så opgaven er også blevet lidt af en førjuletradition hos Arctic Import, siger Lone Bundgaard, der erkender, at opgaven havde været nemmere, hvis man havde haft adgang til julemandens rensdyr.

Indholdet i julesækkene er en hemmelighed - og selv om Sermitsiaq.AG har prøvet hårdt, er det ikke lykkedes at afsløre den lille hemmelighed.