Julemærket tænder et lys i overgrebets mørke

Årets julemærke er et usædvanligt julemærke. Ganske vist er de - fordi der er tre i serien - stemningsfyldte som så mange tidligere mærker. Men stemningen er en ganske anden end tidligere.

Kigger man på øjnene af de to børn på billederne, så kan man få øje på den afgrundsdybe smerte, som de bærer rundt på.

Kunstneren bag værket, Gukki Nuka tager nemlig fat på et af de tungeste og mest tabubelagte spørgsmål i samfundet, seksuelle overgreb på børn.

- Mine julemærker indeholder den fortælling, at vi skal huske, at det ikke er alle børn forundt, at holde en dejlig jul med familien. Der er mange, der ikke har det så godt, slet ikke op til jul, siger kunstneren til Sermitsiaq.AG.

Var ikke i tvivl om valget

Da bestyrelsen i Fonden for Grønlands Julemærke valgte Gukki Nukas forslag, kendte de ikke til historien bag.

- Bestyrelsen følte umiddelbart empati for billedet. Billedet udstråler lys i mørket, siger Frida Waaben, der er formand for den danske støttekomité.

Da de så åbnede kuverten og læste Gukki Nukas beskrivelse af, hvad han vil udtrykke med billederne, så fik det på ingen måde bestyrelsen til at vige tilbage fra det tabubelagte emne, tværtimod.

- Da de hørte Gukkis historie bag billedet, styrkede dette kun deres valg, siger Frida Waaben.

Og netop den beslutning gør i Gukki Nukas øjne det lys endnu klarere, som han lader skinne på de to børn i mørket.

- Det er første gang, at de vælger et emne som dette, og på den måde giver disse tavse børn en stemme. Det er et bevis på, at det officielle Grønland anerkender, at en overlever efter seksuelle overgreb også har en plads i debatten, siger han.

Eller som han skrev på facebook, da mærket blev afsløret tilbage i oktober.

- Hvis dette ikke er et lille julemirakel så findes mirakler ikke.

Lys på ansigterne

For Grønlands Julemærke handler det også om, at bryde tabuet og dermed skabe håb hos ofrene for overgreb.

- Børnene er vores fremtid og vi skal passe godt på dem. Og vi skal især være med til at gøre julen bedre for børn, der lider under misrøgt, siger Frida Waaben.

Gukki Nuka stod sidste år frem med sin udstilling ‘Revner i Sjælen’, hvor han for første gang fortalte om den voldtægt, som han selv var udsat for som barn.

Med julemærket vil han bygge videre på udstillingens budskab om, at der er et liv på den anden side af et overgreb.

- Det ligger i billederne af de to børneansigter, at der kommer lys på dem. Så der er et lys i mørket, en optimisme og et håb, siger Gukki Nuka.

Lys i livet

Og det lys håber han vil nå frem til nogle af de børn, der lige nu befinder sig i overgrebets mørke, når julemærket kommer ind ad brevsprækken eller sidder på en email.

- For det første så skal de vide, at de ikke er alene.

- For det andet, så kan det måske give dem en lillebitte smule både håb og optimisme i forhold til at komme videre med livet.

- Og til syvende og sidst, så håber jeg, ligesom med udstillingen, at det for nogen vil give modet til at tale om overgrebet med kammerater, forældre eller andre voksne som de føler sig trygge ved. Så det på den måde giver det lys og den tro på, at der er noget på den anden side, som også er godt. Således, at vi ikke mister endnu flere enten ved at de begår selvmord eller ved at de havner i

alkohol, hash og kriminalitet på grund af deres store psykiske problemer.

Og det er det julebudskab, som fonden også gerne vil sende.

- Vi bør henlede vores ekstra kærlige opmærksomhed til børn, der af forskellige årsager har brug for hjælp uanset deres baggrund og opvækst. Det synes vi er smukt udtrykt med den begrundelse at julens budskab er at give plads til alle, sagde Agusta Jeremiassen i sin tale, da julemærket blev præsenteret.

Julemærket kan købes hos Tele-post. En digital udgave kan købes på hjemmesiden juulli.gl. I Danmark kan det blandt andet købes i Schultz Boghandel og de grønlandske huse.

