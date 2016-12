Julehåndbold

Lillejuleaften var der fuldt program i Håndboldligaen inden den lange pause grundet de kommende verdensmesterskaber i Frankrig.

GOG tog hjemme mod Århus Håndbold. Begge klubber kæmper for at blive blandt de otte bedste, som er en nødvendighed for til foråret at komme med i slutspillet om de danske mesterskab, som er begge klubbers helt store mål for sæsonen.

Dejligt at være tilbage

For Minik Dahl Høegh, der før sæsonstarten skiftede til Århus Håndbold fra GOG, var det naturligvis en speciel følelse at være tilbage. Minik Dahl Høegh ville så gerne have en sejr med hjem til Århus og kæmpede og kæmpede for at det skulle lykkes. Desværre for århusianerne og heldigvis for fynboerne lykkedes det ikke. GOG vandt 33-27.

- Det var dejligt at være tilbage. Jeg havde selvfølgelig håbet på et for os bedre resultat. Til sidst trak de stille og roligt fra, sagde Minik Dahl Høegh efter kampen til Sermitsiaq.AG og fortsatte:

- Jeg er tilfreds med vores 1. halvleg. I løbet af 2. halvleg får vi problemer ikke mindst, fordi Frank Mikkelsen i deres mål har mange fine redninger. Så på Grønlands vegne kan jeg være stolt over, at vi har Frank Mikkelsen på landsholdet.

Fire mål i 1. halvleg

Minik Dahl Høegh med sin første scoring 2-2. Minik Dahl Høegh 4-5 og igen en scoring 6-6. Tilskuerne i GOG Arena fik fra starten en meget veloplagt Minik Dahl Høegh at se. Århus Håndbold i front 8-9 igen Minik Dahl Høegh.

læs også: Minik Dahl Høegh scorede 10 mål i GOG sejr

I den anden ende tordnede GOGs landsholdsspiller Niclas Kirkeløkke også bolden i mål mange gange. Ved stillingen 11-11 valgte træner Jakob Larsen at skifte målmand. Frank Mikkelsen kom ind og stod resten af kampen. Det skulle vise sig at være en god beslutning. 16-16 stod der ved pausen.

2. halvleg

Århus Håndbold var helt med i de første 20 minutter. Efter 25-25 kørte det hele pludselig for GOG. De 1348 tilskuere fik igen fuld valuta for pengene. GOG øgede og øgede og da så målmand Frank Mikkelsen med sin anden scoring i Århus Håndbolds tomme mål med to minutter igen bragte GOG i front med 32-26 kunne GOG bænken så småt begyndt at fejre sejren, som altså blev på 33-27.

Læs også: Angutimmarik Kreutzmann skifter til Randers HH

Trods flere forsøg kom Minik Dahl Høegh ikke på måltavlen i 2. halvleg. Frank Mikkelsen i GOGs mål kendte Minik Dahl Høeghs skudmønster.

Også sejr til Akutaaneq Kreutzmann

Ribe Esbjerg HH vandt en meget overbevisende sejr på hele 30-23 over TTH Holstebro. Akutaaneq Kreutzmann scorede et enkelt mål.