Jubel blandt vinderne - og hos den sidste

Der var naturligvis glæde og jubel blandt vinderne af årets Arctic Circel Race.

Men måske var sejren endnu større for den løber, der som den sidste kom over målstregen efter de 160 kilometer.

I hvert tilfælde fik følelserne frit løb, da Ina Olsen Berthelsen kom i mål. Og hun blev fejret som en vinder, hvilket videoen nedenfor viser.

Vinderen hos kvinderne over de 160 kilometer, Kamila Borutova fra Tjekkiet, siger at hun faktisk nød den første hårde dage med vind og uden spor. Hun løb med i førergruppen på 15-20 løbere, hvor hun siger, at de havde det sjovt.

- Det var en absolut en fantastisk oplevelse, siger hun.

Se også en video med hende nedenfor.

Mette Steenholdt vandt kvindernes løb over de 100 kilometer. En sejr, som hun tilsyneladende ikke hat taget for givet.

- Yaaaaaay mit knæ har det fantastisk - og så har jeg lige kørt 100 km langrend over 3 sindssyge og fantastiske dage. Og ups vandt 1. pladsen hos kvinderne, skriver hun på sin Facebook-profil.