Jordskælvsrisiko ved Kuannersuit-projekt

redaktionen Lørdag, 03. november 2018 - 16:03

Jordskælv kan muligvis udgøre en risiko under Kuannersuit-projektet, skriver avisen Sermitsiaq.

Ifølge en opgørelse fra GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) fra 2010 og frem til i dag har der været 4007 jordskælv i Grønland. Og Narsaq-området et af de steder, hvor man ser flere jordskælv end generelt i Grønland.

I miljøorganisationen Noah giver Niels Henrik Hooge udtryk for stor bekymring og forargelse over, at de grønlandske myndigheder ikke har italesat konsekvenserne af et jordskælv i mineprojektområdet.

– Hvis det er rigtigt, at GEUS ikke kan udelukke, at der kan ske et jordskælv omkring Narsaq og tailingsdepotet i Taseq-søen, så står vi med en potentiel bombe under mineprojektet. Vi taler om 21 millioner kubikmeter radioaktivt slam, som mineselskabet vil deponere i en højtbeliggende sø. Hvis der sker et jordskælv i området, hvad vil der så ske med indholdet af søen?, spørger Niels Henrik Hooge, som også undrer sig over, at jordskælvsrisikoen ikke er nævnt i mineselskabets seneste VVM-udkast, som blev indleveret til myndighederne i oktober.

Læs hele historien i den seneste udgave af Sermitsiaq, som du kan købe her: