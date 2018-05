Jollefiskere: Uroen ulmer i KNAPK

Redaktionen Fredag, 25. maj 2018 - 06:06

Fisker-og fangerorganisationen KNAPK har ikke formået at holde jollefiskerne i samme organisation i de seneste seks år. Det skriver avisen Sermitsiaq.

Først meldte utilfredse fiskere fra Ilulissat, Qeqertaq og Saqqaq sig ud af KNAPK i 2013. De dannede deres egen organisation SQAPK, Sinerissap Qanittuani Aalisartut Piniartullu Kattuffiat, hvis medlemmer består af nye fisker- og fangerforeninger og mindre fiskefartøjer. Organisationen har omkring 200 medlemmer.

Nu varsler bestyrelsesmedlemmer i fisker-og fangerorganisationen SAPP i Sisimiut, at de også agter at vende ryggen til KNAPK, og opfordrer andre foreninger til at gøre det samme. Formålet er at danne endnu en ny organisation for jollefiskere. Dermed er splittelsen taget yderligere til blandt de indenskærs fiskere, der efterlader KNAPK-formand Henrik Sandgreen i en uheldig situation.

Formanden udviser svaghed

Det er KNAPK-formandens manglende evne til at arbejde for forbedring af fiskeriforholdene for jollefiskere, heriblandt for forhøjelse af indhandlingspriser på forskellige fiskearter, herunder torsk, samt hans ringe evne til at påvirke de politiske dagsordener, der er medvirkende årsag til, at jollefiskerne lider under vanskelige økonomiske forhold, mener Marius Nielsen-Isaksen, der er bestyrelsesmedlem i SAPP i Sisimiut.

Læs mere om utilfredsheden med KNAPK i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til via linket herunder: