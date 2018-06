Jollefiskere får skattemæssig hjælp

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 25. juni 2018 - 15:28

Det fremgår af et lovforslag, som er sendt i høring frem til den 20. juli.

Straksafskrivning

Det foreslås, at erhvervsmæssigt jollefiskeri skal have lov til at straksafskrive hele anskaffelsessummen, hvis man eksempelvis vil udskifte sin påhængsmotor.

Hidtil har jollefiskeren kun haft mulighed for at afskrive indtil 30 procent per år af anskaffelsessummen.

- Det foreslås, at erhvervsfiskere gives mulighed for at straksafskrive anskaffelsessummen af påhængsmotorer. Dette giver den erhvervsdrivende en likviditetsmæssig forbedring i anskaffelsesåret, da det medfører, at anskaffelsessummen for påhængsmotoren kan fradrages fuldt ud ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det pågældende år. Skattebetalingen i det første år bliver derfor tilsvarende mindre, fremgår det af lovbemærkningerrne.

Hurtigere i gang

Skattedepartementet oplyser, at lovændringen kan fremme, at ”den erhvervsdrivende ved et motornedbrud, hurtigere kan købe en ny påhængsmotor”. Dermed begrænses perioden, hvor der ikke kan fiskes og jollefiskerens udbytte af fiskerisæsonen forbedres.

Det præciseres i lovforslaget, at bestemmelsen ikke gælder erhvervsdrivende, der anvender joller såsom turistoperatører. Forklaringen er, fremgår det af lovbemærkningerne, at erhvervsfiskeri er underlagt andre rammevilkår i form af regulering af fiskerisæsoner og der betales ressourcerenteafgifter.