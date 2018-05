Jørgen Kristensen ny Siumut-formand i Ilulissat

Kathrine Kruse Søndag, 13. maj 2018 - 12:19

Slædeveteranen Jørgen Kristensen, der gik ind i politik ved kommunalvalget sidste år, er blevet valgt som formand for Siumuts lokalafdeling i Ilulissat under en ordinær generalforsamling.

Det meddeler Siumuts lokalafdeling i en pressemeddelelse.

Jørgen Kristensen afløser Johanne Olsen som formand for Siumuts lokalafdeling i Ilulissat. Johanne Olsen har valgt ikke at genopstille, da hun vil koncentrere sig om sit arbejde.

Ifølge den nyvalgte kassér for Siumuts lokalafdeling i Ilulissat, vil den nye bestyrelse arbejde for at få flere medlemmer, da lokalafdelingen i dag har få medlemmer.

- Derudover arbejder vi på, at vi skal kunne komme med forslag til kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia via Siumut-gruppen for at være med til at udvikle Ilulissat-byen og ikke mindst Nordgrønland, siger Ane Lone Bagger.

Ane Lone Bagger oplyser også, at lokalafdelingen til sommer planlægger at tage på rundtur i Ilulissats bygder for at fortælle om deres versioner.

Den nye bestyrelse af Siumut Ilulissat består af: