Jetfly røg ind i snedrive i Nuuk

Jetflyet røg ind i en snedrive, hvor den i løbet af eftermiddagen blokerede for al flyvning til og fra lufthavnen i hovedstaden. Flyvningerne til lufthavnen, der berørte cirka 200 Air Greenland-passagerer, blev genoptaget ved 19-tiden.I

Bremsesvigt

- Pilotten har forklaret, at det sandsynligvis var et svigt i det ene sæt bremser, der fik jetflyet ud af kurs under landingen, forklarer driftsdirektør i Mittarfeqarfiit Niels Grosen over for Sermitsiaq.AG.

Han glæder sig over, at de to personer om bord ikke kom til skade, og de var i god behold efter den usædvanlige landing. Flyet var på vej fra Iqaluit i Canada til Reykjavik med en planlagt mellemlanding i Nuuk, hvor man ville have en overnatning.

Havarikommissionen

- Vi er i kontakt med Havarikommissionen i Danmark, som er den myndighed, som skal give os lov til at fjerne flyet fra snedriven, så vi kan genoptage beflyvningen af lufthavnen, forklarede Niels Grosen mandag eftermiddag, før tilladelsen til at fjerne flyet blev givet, så lufthavnen kunne fungere igen.

Politiet og Havarikommissionen skal nu i gang med at finde frem til, hvorfor ”hændelsen” skete og om det vitterligt var bremsesystemet, der svigtede.

Lukningen af lufthavnen berørte ca. 200 passagerer på syv Air Greenland ankomster, heraf omdirigeres fem af ankomsterne til Kangerlussuaq, oplyste Air Greenland i en pressemeddelelse, der blev udsendt kort efter jetfly-uheldet.

- Så snart lufthavnen åbner vil et nyt trafikprogram blive sat op, og passagererne få besked om ny rejseplan, oplyser flyselskabet.

Se fotos af jetflyet under denne artikel: