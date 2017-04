Jess Svane får første chance

Klokken 10 i dag gik Naja Petersen fra Atassut til møde med Jess Svane (S). Det fortæller KNR.

Ifølge publice service stationen skal hun først mødes med Ane Hansen (IA) kl 13 i eftermiddag.

Det er ellers kutyme, at det største parti som det første får mulighed for at forsøge at finde et flertal.

Da Inuit Ataqatgiit blev størst i Qaasuitsoq Kujalleq ville det have været dem.

Men trods det lige stemmetal, så får IA og Siumut lige mange pladser i overgangsudvalget, og dermed kan det enlige atassut-medlem af overgangsrådet reelt bestemme, hvem der skal være borgmester.

Og nu får Siumuts borgmesterkandidat Jess Svane altså muligheden for som den første at forklare, hvad han kan tilbyde.