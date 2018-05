Jess G. kritiserer indførsel af udenlandsk arbejdskraft

Walter Turnowsky Tirsdag, 01. maj 2018 - 15:22

Den udenlandske arbejdskraft, der bliver hentet til landet, kom til at stå centralt i Jess G. Bertelsens tale på Arbejdernes Internationale Kampdag.

Et godt fyldt forsamlingshus i Nuuk hørte SIK-formanden pege på, at der nu også bliver hentet arbejdskraft til fiskeindustrien udefra.

- Selv steder, hvor der tidligere normalt ikke bliver anvendt tilkaldt arbejdskraft, nemlig fiskefabrikkerne, hentes der nu arbejdskraft fra den anden side af kloden, fra Kina. Og det sker, selvom der er lokal arbejdsløshed i bygder og byer i den pågældende region.

Han pegede på, at der selv omkring Maniitsoq er ledige hænder.

- Eksempelvis er der registreret 200 arbejdsløse i Maniitsoq og omegn, da der hentes arbejdskraft udefra – og så bliver man nødt til at spørge: Hvordan kan det betale sig at hente arbejdere fra den anden side af kloden, når der for langt mindre beløb kan skaffes arbejdere fra nabobyerne?

Afbrydelser i produktionen

Han peger på, at afbrydelser i produktionen betyder, at arbejderne jævnligt bliver sendt hjem, hvilket ikke gør det særligt attraktivt.

- Det er så her, at de lokale arbejdere bliver skældt ud. De får skylden for arbejdskraftmangelen. Men forestil jer, hvor frustrerende det kan være for dem at blive sendt hjem, bedst som de er i gang med et arbejdsforløb. Råvarelageret er brugt op, siger man. Det er derfor, at der ikke rigtig har været motivation i at arbejde i en fiskefabrik, sagde han.

Han understregede dog, at driften på fabrikkerne er blevet langt mere stabil, hvilket også kan gøre dem mere attraktive.

- Jeg er sikker på, at arbejderne vil få mere motivation til at søge arbejde i en fiskefabrik, når de ser, at fabrikken kører uden afbrydelser.

Boliger og løn

Han pegede også på boligmanglen i de byer og bygder, hvor der er arbejde, som en faktor, der medvirker til problemet.

Og så er der lige spørgsmålet om lønnen. Jess G. Berthelsen kom ind på, at flere politikere havde lovet bedre løn til bestemte faggrupper, som for eksempel pædagogerne.

- Jeg har endnu ikke hørt en politiker gøre udtryk for, at fiskefabriksarbejderen skal have mere i løn, fordi vi mangler arbejdere – for det er dem, der holder samfundsøkonomien i gang, for når der ikke er nogle til at arbejde i fiskefabrikkerne, er der ingen penge til løn for hverken pædagogerne eller andre, lød bredsiden fra SIK-formanden.

- I øvrigt har vi set, at fiskerne har oplevet store stigninger i deres indtægter, og for SIK er det naturligt, at man under arbejderne en del af fortjenesten.