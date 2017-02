Jens-Frederik Nielsen blev den store vinder i Nuuk

Masser af badmintonkampe blev spillet i Nuuk i weekenden.

Her blev der nemlig holdt bymesterskaber, hvor der blev spillet i alt 144 kampe i aldersgrupperne fra U-11 til seniorrækkerne A og B.

Landsholdsspilleren Jens-Frederik Nielsen blev tredobbelt bymester hos seniorer, da han vandt i single, i double sammen med Henrik Jensen og i mxdouble sammen med Malu Degn, oplyser B-67 badminton, der var vært for bymesterskaberne.

Dobbelt guld

Milka Brønlund vandt to guld hos dameseniorer, da hun vandt i single og double sammen med Malu Degn.

Ungdomsspillerne spillede flere tætte kampe inden Per La Cour Vahl kunne kalde sig bymester i herresingle hos U-19, hvor Ernst Mario Dahl vandt sølv. Ernst Mario Dahl vandt guld i double hos U-19 sammen med sin makker Nukaaraq Lund Seritzlev, hvor de slog Per La Cour Vahl og Peter Frederik Jensen.

Carsten Nitter Sørensen blev dobbelt bymester hos U-15 da han vandt single finalen over Inutsiaq Mølgaard og vandt i double sammen med Mads Andersen.

Flere tredobbelte mestre

Maluk Christoffersen blev tredobbelt bymester hos U13. Han vandt i single, hvor hans nærmeste konkurrent Aqqaluk Frederiksen måtte stoppe på grund af skade.

Inuk Lennert vandt dermed sølv. Maluk Christoffersen og Inuk Lennert vandt i double over Aqqaluk Frederiksen og Oscar Isbosethsen. Maluk Christoffersen vandt også i mixdouble sammen med Emilie Sørensen, hvor de vandt over sølvvinderne Scott Meinel og Christa Munk.

Emilie Sørensen blev også tredobbelt bymester, da hun vandt i single hos U-15 og double sammen med sin makker Christa Munk, hvor de vandt over Anna Arleth og Julia Jensen.

Kredsmesterskaber

Noah Isbosethsen vandt hos de yngste, da han vandt i single og sølvmedaljen gik til Daniel Tindalid.

Bestyrelsen i B-67 badminton glæder sig over at der nu er en større gruppe af børne- og ungdomsspillere, der viste flot spil og fightervilje under byturneringen.

Næste badmintonturnering i Nuuk bliver i begyndelsen af marts, hvor der bliver afviklet kredsmesterskaber med deltagelse fra Paamiut.

Grønlandsmesterskaberne i badminton bliver også afviklet i Nuuk i påskeugen.

