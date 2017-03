Jens-Frederik Nielsen blev kredsmester

Jens-Frederik Nielsen og Frederik Elsner fra B-67 spillede en seværdig finale i herresingle hos seniorerne ved kredsmesterskaberne i badminton, der blev spillet i Nuuk i sidste weekend.

Her vandt Jens-Frederik Nielsen i to sæt med 21-15, 21-18. Der er dermed lagt op til spændende revanche til GM, der starter i Nuuk om mindre end en måned.

Læs: Jens-Frederik Nielsen blev den store vinder i Nuuk

Masser af kampe

Der var ikke færre end 33 seniorer ved kredsmesterskabet, mens U-13 spillere udgjorde den anden store aldersgruppe hvor der var 17 spillere med i turneringen.

B-67 fra Nuuk og Nagtoralik fra Paamiut har før turneringen aftalt at give U13 spillere mulighed for at spille med i turneringen selvom de ikke kan deltage ved GM på grund af forbundets bestemmelser om GM-deltagere.

U-13 spilleren Malik T. Petersen fra Nagtoralik viste flot spil og vandt guld i herresingle og herredouble sammen med sin makker Aqqaluk Frederiksen fra B-67.

Talenternes resultater

Aqqaluk Frederiksen vandt også guld i mixdouble sammen med sin makker Emilie Sørensen fra B-67.

Carsten Nitter Sørensen fra B-67 blev tredobbelt kredsmester hos U-15, da han vandt guld i single double sammen med sin makker Mads Andersen og i mixdouble sammen med Nukaaka A. Hegelund fra Nagtoralik.

Miinannguaq S. Petersen fra Nagtoralik deltog hos herrer i U-17, hvor der kun var to deltagere. Der vandt hun over Carsten Nitter Sørensen og vandt guld.

U-19 finalen i herresingle blev en meget lige kamp, hvor klubkammeraterne Per la Cour Vahl og Ernst Mario Dahl måtte ud i 3. sæt, der endte med 21-19 til Per la Cour Vahl, der vandt guld. De to spillere vandt også guld i double.

Spændende GM venter

Seniorerne spillede mange spændende kampe i puljekampene og i de afgørende medalje kampe. Jens-Frederik Nielsen vandt to guld hos seniorer. For han vandt, sammen med Frederik Elsner, i double.

De vandt over Nikki E. Nathansen og veteranen Michael Kleist og guldet i mixdouble gik Frederik Elsner og Susanne Wallbohm.

Paninnguaq Davidsen fra B-67 blev kredsmester i damesingle, mens talenterne Milka Brønlund og Nina Høegh Møller vandt i double.

- Der har været helårstræning op til denne sæson. Vi har givet vores spillere mulighed for at træne en gang om ugen i sommerperioden sidste år, som også har fået god modtagelse fra vores spillere. Nu kan vi se resultatet med at der bliver spillet mange gode kampe på et højt sportsligt plan, siger formanden for B-67 badminton Anni Damgaard.

Grønlandsmesterskaberne i badminton skal afholdes i Nuuk fra den 11. april.