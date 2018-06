Jakob Larsen: Her er mine bedste Pan Am-oplevelser

Nukappiaaluk Hansen Lørdag, 09. juni 2018 - 08:50

- Jeg har mange gode minder fra Pan Am. Det bedste oplevelser er fra vores første deltagelse tilbage i 1998 i Cuba og vores kvalifikation til VM i 2002.

Det siger den tidligere topprofil på det grønlandske landshold, Jakob Larsen, til Sermitsiaq.AG.

Bedste Pan Am-oplevelser

Han har deltaget i flere Pan Amerikanske Mesterskaber som spiller, og har også været til VM med Grønland tre gange.

- Dengang, da vi deltog for første gang var det meget interessant at være på Cuba. Jeg var virkeligt overrasket over, hvad de Pan Amerikanske hold kunne håndboldmæssigt. Vi mødte et meget stærkt Cuba-hold, der året efter vandt klart over Danmark ved verdensmesterskaberne, fortæller Jakob Larsen.

- Og det andet jeg husker tydeligt er 2002, hvor vi var i vores bedste periode. Vi var jo med til VM for første gang i 2001, men her kvalificerede os til VM på grund af afbud. Men i 2002 klarede vi selv tingene og kvalificerede os til VM. I bronzekampen slog vi USA 29-9 og spillede en drømmekamp, siger Jakob Larsen.

Hjemmebanefordel

- Hvad skal der til for det nuværende hold at få medalje ved Pan Am?

- Spillemæssigt ligger Grønland meget lige med Chile, som plejer at tage den sidste VM-billet. Men nu har Grønland hjemmebanefordel, og hvis Minik Dahl Høegh, brødrene Akutaaneq og Angutimmarik Kreutzmann kan spille op til deres allerbedste, så kan holdet komme tæt på en kvalifikation. Brasilien og Argentina har spillere, der samlet set spiller på et højere niveau end Grønland, derfor vil den sidste VM plads nok være en kamp mellem Grønland og Chile, svarer Jakob Larsen.

Han håber på, at hjemmebanefordelen kan være en stor gavn for holdet.

- Men det kan også være en mental pres. For der vil komme mange tilskuere med store forventninger til de grønlandske spillere. Derfor må holdet bearbejde det og prøve at håndtere det pres, der kommer. En ting er at spille træningskampe og en ting er at spille Pan Am i andre steder, og det er noget helt andet at spille hjemme. Hvis de kan håndtere presset og udnytte det, at være på hjemmebane til deres fordel, så har de gode muligheder for at kvalificere til VM, vil jeg vove at påstå. Men det kræver også noget af hjemmepublikum. De skal være vilde og hjælpe holdet maksimalt igennem alle perioder, svære som lette, fremhæver Jakob Larsen.

Drømte om at spille Pan Am på hjemmebane

- Ville du håbe på, at du havde muligheden for at spille Pan Am hjemme?

- Vi drømte om det, dengang vi spillede. Vi snakkede tit om at realisere det, men det lykkedes desværre ikke at organisere det. Jeg er virkelig misundelig på de nuværende spillere. Jeg ville have givet min højre arm for at få muligheden for at prøve det. Hvis jeg stadig var aktiv og ikke var 43 år ville jeg håbe på, at jeg var en del af holdet. Jeg under dem virkelig oplevelsen. Dem der får lov til at prøve det må glæde sig meget, lyder det fra Jakob Larsen.

De Pan Amerikanske Mesterskaber fløjtes i gang næste lørdag, og her møder Grønland Colombia i deres åbningskamp.

Læs alle Pan Am-artikler ved at trykke her