Jakob Larsen: Det var tyveri

Både Ribe Esbjerg HH med Akutaaneq Kreutzmann og GOG med Jakob Larsen på sidelinjen og Frank Mikkelsen i målet har muligheden for at komme videre til semifinalen.

Ribe Esbjerg HH kan i lørdagens kamp på udebane mod Mors Thy selv afgøre det. Vinder vestjyderne er holdet i semifinalerne.

GOGs situation er anderledes. Klubben skal søndag aften dansk tid have hjælp for at kvalificere sig. En sejr hjemme i GOG Arena over KIF Kolding København er ikke nok.

Skjern Håndbold, der allerede efter en højdramatisk kamp onsdag aften med en 24-23 sejr over GOG er kvalificeret, skal hjælpe fynboerne, hvis Jakob Larsens tropper skal med i de prestigefyldte semifinaler. Skjern Håndbold skal nemlig vinde i Aalborg over Aalborg Håndbold ellers er sæsonen slut for GOG.

Dønningerne har ikke lagt sig

Onsdag aften var der i opgøret i Skjern Bank Arena mellem hjemmeholdet Skjern Håndbold og GOG drama for alle pengene.

-Årets vigtigste kamp i Skjern kaldte halspeakeren opgøret inden kampstart.

Han fik ret. Desværre for GOG hev hjemmeholdet en meget smal sejr på et enkelt mål i land.

Begge holdt ville vinde. Der blev kæmpet med næsten alle midler. Der var straffekast. Udvisninger. Fornemme kombinationer. Store redninger i begge mål. Et rødt kort og med 30 sekunder tilbage af kampen straffekast til GOG, som Tobis Møller brændte. Tobias Møller havde tidligere i kampen scoret fem mål på fem straffekast. Skjern Håndbold var i semifinalen.

Det var tyveri

De to dommere Jesper Kirkholm Madsen og Henrik Mortensen fik desværre nogle uheldige hovedroller i kampen. Der var mange meget tvivlsomme kendelser og mange kendelser, som var forkerte. Kendelser som i store dele af kampen ikke gik GOGs vej.

GOG førte efter seks minutter af 2. halvleg 13-17. Det så rigtig godt ud. Med to udvisninger på samme tid fik kampen til at ændre karakter. Især den tredje til GOGs stærke forsvarsspiller Lasse Kronborg og altså rødt kort blev problematisk for fynboerne.

- Jeg forstår ikke, at de to dommere skulle dømme kampen i Skjern. Alle vidste, at det ville blive en heksekedel i Skjern siger Jakob Larsen til Sermitsiaq.AG.

Jakob Larsen var ikke den eneste, der var meget kritisk over dommernes præstationer. Medierne har skrevet og talt om det. Dansk Håndbold Forbund har reageret.

De to dommere skulle have dømt lørdagens opgør mellem Mors-Thy Håndbold og Ribe Esbjerg HH. De er taget af og bliver erstattet af to andre dommere.

-Dommerne har været igennem meget i medierne i de seneste uger efter to meget kampafgørende kendelser i tidligere kampe i slutspillet og selvfølgelig har det påvirket dem og resultatet, så vi i Skjern, siger Jakob Larsen.

Tror stadig på semifinalen

-Jeg tror stadig på muligheden for at komme i semifinalen. Vi gør selvfølgelig alt for at besejre KIF Kolding København og håber og tror på, at Skjern Håndbold vinder i Aalborg.