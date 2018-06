Jakob Larsen drømmer om at blive landstræner

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 10. juni 2018 - 09:04

Jakob Larsen har været træner for forskellige hold nu i flere år, og han står i spidsen for Nykøbing Falster Håndboldklubs kvinder, der sluttede som nummer fire i den danske liga.

Sermitsiaq.AG spørger Jakob Larsen, om han vil være landstræner for det grønlandske herrelandshold.

- Nu er jeg jo træner Nykøbing Falster Håndbold, som er et topprofessionelt hold og jeg laver ikke andet. Landstrænerjobbet er ikke et fuldtids job, og jeg kunne jeg godt tænke mig at være træner i udlandet på et tidspunkt. Hvis jeg en dag er færdig som fuldtidstræner, så kunne jeg godt tænke mig at blive landstræner for Grønland. Selvfølgelig drømmer jeg om det. For Grønland er i mit hjerte nu og i al fremtid, siger Jakob Larsen.

Ikke nu – måske i fremtiden

Men han siger, at det nok ikke vil ske i den nærmeste fremtid.

- En landstræner skal være der hele tiden. Der skal planlægges en masse, der skal arrangeres træningssamlinger og træningslandskampe og ikke mindst skal der være en tæt dialog med alle spillerne. Men som det er lige nu, hvor jeg har et omfattende job med mange rejsedage, kan det ikke lade sig gøre. Og jeg har ikke lyst til at lave andet lige nu, da jeg nyder at være træner i Nykøbing Falster Håndbold, fortæller han.

Men det kan være, at han vil blive landstræner om nogle år.

- Jeg tænker måske, at det kan ske om fem-seks år. Nu skal jeg til Nuuk og være træner på håndboldskolen senere på måneden. Jeg vil gerne følge de børn, der skal være med og hvis de bliver dygtige nok, kan det være, at de kvalificerer sig til verdensmesterskaberne. Og kan vi gå efter, at fem-seks-syv spillere, på sigt, kunne blive profesionelle, så kan det blive virkeligt interessant, fremhæver han.

- Vi skal jo til at finde de næste efter Minik Dahl Høegh, Akutaaneq og Angutimmarik Kreutzmann. Det var dem, der overtog efter os. De kan jo ikke blive ved for evigt, og så skal der andre til. Når man er træner, så vil man gerne have et godt hold at træne. Så det er vigtigt, at det hele spiller sammen, og ikke mindst, at hele organisationen bag holdet er på plads, fremhæver han.

Dialog med GHF

Jakob Larsen siger, at han har været i dialog med håndboldforbundet et par gange.

- Jeg blev for nogle år siden tilbudt at blive assistent for den daværende landstræner Niels Møller. Forbundet vurderede, at jeg ikke var dygtig nok som cheftræner. Jeg takkede nej til jobbet som assistent. I vinter, da forbundet fyrede Niels Møller, blev jeg tilbudt jobbet. Men, da jeg ikke kunne være omkring holdet i fuldt omfang, vurderede forbundet, at Ingi Olsen var en bedre løsning. Grundet mit job i Nykøbing Falster havde jeg kun mulighed for at være med holdet i små 10 dage samlet i perioden op til De Panamerikanske Mesterskaber.

- Det er svært at være landstræner og klubtræner på samme tid. Nu, hvor jeg er dametræner, kan træningssamlingerne med herrelandsholdet for det meste ikke passe overens med klubtræningen. Ingi Olsen kan være der i fuld omfang. Og det respekterer jeg er en bedre løsning, omend at jeg tænker, at jeg godt kunne have bidraget med mine kompetencer under selve mesterskaberne. Men sådan ser forbundet det tilsyneladende ikke, lyder det fra Jakob Larsen.