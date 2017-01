Jakob Larsen bliver dametræner

Efter fem succesfulde sæsoner i spidsen for det fynske håndboldflagskib GOG, hvor rejsen startede i 2. division og i sidste sæson kronedes med deltagelse i den prestigefyldte Final4 og ikke mindst med bronzemedaljer efter nogle medrivende kampe i slutspillet, bliver Jakob Larsen efter denne sæson cheftræner for kvinderne i Nykøbing Falster Håndbold.

Det er ikke første gang

Jakob Larsen har tidligere i to omgange trænet det fynske kvindeligahold HC Odense og to gange været medvirkende til, at holdet bevarede status som ligahold.

Det er derfor ikke nyt at skulle stå i spidsen for et kvindehold

Et spændende hold

Det er et spændende hold, som Jakob Larsen kommer til at stå i spidsen for.

Nykøbing Falster Håndbold spiller som regel for fulde huse i Nykøbing Falster.

Nogle af kampene bliver dog spillet i Næstved, hvor 4000 tilskuere hepper på hjemmebane favoritterne. Holdets store stjerne er den danske landsholdsspiller Kristina Mulle Kristiansen.

På holdet er der også to svenske og en enkelt brasiliansk landsholdsspiller.

Tiden er moden til at skifte spor

Jakob Larsen bliver præsenteret i dag klokken 17.00 dansk tid for fans, pressen og andre interesserede i Nykøbing Falster. I den udsendte pressemeddelelse siger Jakob Larsen blandt andet:

- Nykøbing Falster Håndbold er et relativt nyt og spændende projekt på håndboldlandkortet. Efter mange år i herreverdenen er tiden nu blevet moden for mig til at skifte spor.

- Da muligheden med Nykøbing Falster opstod slog jeg til og jeg tror på, at jeg sammen med hele klubben over tid kan få løftet projektet mod den absolutte top af dansk kvindehåndbold.

Jakob Larsen tiltræder i Nykøbing Falster Håndbold til sommer, når den nye sæson begynder. Inden da, skal arbejdet i GOG gøres færdigt.

Familiefejde

I håndboldfamilien Kamilla Kristensen (Jakob Larsens kæreste, red.) og Jakob Larsen vil der nok fremover blive diskuteret håndbold på en lidt anden måde end hidtil.

Kamilla Kristensen, der er stregspiller i Odense Håndbold, har netop forlænget med klubben i yderligere to år.

Så håndboldpublikummet i Odense og Nykøbing Falster kan i den kommende sæson se frem til nogle drabelige opgør mellem Odense Håndbold og Nykøbing Falster Håndbold med Kamilla Kristensen i Odense Håndbolds trøje og Jakob Larsen på sidelinjen for Nykøbing Falster Håndbold.

