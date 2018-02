Jagtperiode på rensdyr forlænget visse steder

Naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Siumuts Karl Kristian Kruse, har forlænget fangstperioden for vinterjagt af rensdyr for erhvervsfangere i Nuussuaq halvøen, Akia-Maniitsoq, Ameralik, Qeqertarsuatsiaat, Qassit samt Neria.

- Den begrænsede vinterfangst skal således forløbe til og med 25. februar. Baggrunden for forlængelsen er det ustadige vejr i den første halvdel af februar. Det understreges, at der ikke vil ske yderligere forlængelse, skriver hans departement i en pressemeddelelse.

Læs også: Vinterjagt på rensdyr og moskusokser i høring

Ingen ekstra tid til Sisimiut-Kangerlussuaq fangere

Mens erhvervsfangerne ved Nuussuaq halvøen, Akia-Maniitsoq, Ameralik, Qeqertarsuatsiaat, Qassit samt Neria får ekstra tid til at nedlægge de 100 rensdyr, som er blevet tildelt til fangst i de respektive jagtområder, forholder det sig anderledes for erhvervsfangerne i Sisimiut, der ikke får forlænget deres jagtperiode, da der er planlagte tællinger af rensdyr og moskusokser i starten af marts måned.

- Det er nødvendigt med fuldstændig ro for rensdyrene og moskusokserne i en periode på 14 dage op til tællingen med det formål at kunne gennemføre en vellykket tælling, lyder det fra departementet.

Vinterjagt på rensdyr for erhvervsfangere starter den 1. februar og skal normalt forløbe til den 15. februar.