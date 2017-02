Jagten på skatte-ål er indledt

De snor sig, skatteålene. Også på tværs af landegrænser.

Derfor sætter Naalakkersuisut nu ind for at få stoppet huller i lovgivningen, som gør det muligt at unddrage sig betaling af skat i Grønland.

Ét af de huller, som lukkes, vedrører ulovlige aktionærlån; altså de tilfælde, hvor et selskab yder et lån til ejerne, det vil sige hovedanpartshavere eller kontrollerende aktionærer.

Ifølge udkast til en ny bekendtgørelse fra Finansdepartementet, er der i dag et problem med de ulovlige lån.

Fem millioner kroner mistes årligt

Ifølge Finansdepartementet mister landskassen på den konto fem millioner kroner om året.

Naalakkersuisut har også kig på de selskaber, der trækker penge ud af pengekredsløbet i Grønland og sender midlerne udenlands.

