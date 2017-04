Jagten på Pagtens Ark går ind i Jerusalem

I august går det løs.

Da begynder en gruppe israelske og franske arkæologer og forskere at grave på et sted, hvor de mener, at stentavlerne med De Ti Bud kan ligge, hvis de altså eksisterer.

Der er tale om De Ti Bud, som Gud gav Moses på Sinaibjerget efter israelitternes flugt fra trældommen i Egypten.

De omtales i Biblen som en pagt mellem Gud og israelitterne, der bestod af 12 stammer. Det er fra disse stammer, at vor tids jøder kommer.

Pagtens Ark, hvori tavlerne ligger, er imidlertid væk, og der har været forskellige bud på, hvor den kan være.

I filmen "Jagten på Den Forsvundne Skat" fra 1981 var arkæologen Indiana Jones i skikkelse af Harrison Ford på jagt efter Pagtens Ark i Egypten. Han skulle hindre, at nazisterne fik fat på Arken, som blev tillagt en overnaturlig kraft.

Der, hvor eftersøgningen efter Pagtens Ark begynder om nogle måneder, er et andet sted end Egypten. Det er i Jerusalem, omkring 12 kilometer vest for Jerusalems Gamle By.

Her ligger et sted, der i bibelsk tid hed Kiryat Ye'arim eller Kiriath Jearim.

- Stedet er vigtigt at flere årsager, siger Israel Finkelstein, professor på Tel Aviv University, til avisen The Times of Israel.

- Det er et stort, centralt sted i Jerusalem-højderne, der endnu ikke er undersøgt. Det kan være det eneste centrale område i Judæa, som ikke er blevet systematisk udgravet af arkæologer.

Byen er nævnt flere gange som en jødisk by nær Jerusalem i tiden under Kong David, jernalderen i arkæologisk tid.

Avisen skriver, at i Samuels Bog i Det Gamle Testamente nævnes det, at Pagtens Ark blev opbevaret i 20 år i Kiryat Ye'arim, inden Kong David bragte den til Jerusalem.

Folket filistrene, som har givet navn til Palæstina, havde erobret Pagtens Ark under krig, men kisten gav dem sygdomme. Så gav de Pagtens Ark tilbage til israelitterne, der lagde den i Kiryat Ye'arim.

I dag ligger der et kloster fra det 20. århundrede på stedet, som i øvrigt er nær den arabiske by Abu Gosh.

Der ligger også en moderne israelsk by, opkaldt efter det oprindelige navn.

Arkæologerne håber, skriver avisen, at de måske finder et jødisk tempel på stedet.

- Det er fornuftigt at antage, at der lå et tempel. Hvis vi holder os til fortællingen, så var stedet, hvor de anbragte Pagtens Ark, ikke blot en mark eller under et træ. De henviser til et vigtigt kultsted, siger Finkelstein.

Han er en af lederne af udgravningen, som begynder 7. august.

De franske arkæologer Christophe Nicolle og Thomas Römer fra det naturvidenskabelige institut Collège de France i Paris deltager også.

/ritzau/