Jagtbeviser og jollelicenser skal søges hos kommunerne

Fra den 1. februar 2017 bliver det kommunerne der udsteder fritids- eller erhvervsjagtbeviser og jollelicenser til fiskeri efter hellefisk, torsk, stenbider og laks i det kystnære fiskeri. Det meddeler departementet for fiskeri og fangst.

Det bliver også kommunerne, som fremover kommer til at tage sig af opgaven med at forny jagtbeviser og licenser til jollefiskeri. Ansøgningerne vil blive behandlet straks i kommunerne.

Personer, som vil have udstedt et jagtbevis skal fra den 1. februar 2017 henvende sig til deres kommunekontor. Bygdeborgerne skal ligeledes henvende sig til bygdens kommunekontor at få udstedt et jagtbevis, eller søge om licens til jollefiskeri.

Der vil fortsat være mulighed for at søge om et jagtbevis via borgerportalen, Sullissvik.gl.

Ansøgeren vil fremover selv kunne printe sit jagtbevis ud, og bruge det, når der foreligger dokumentation for at der blevet betalt for beviset.

Jolle licenser

Personer, som allerede har jollelicenser til fiskeri efter hellefisk, torsk, stenbider og laks, og som ønsker at få tilsvarende licens til efterfølgende år, kan ved henvendelse til kommunen straks få udstedt licens.

Ansøgere som umiddelbart ikke opfylder lovkravene, kan søge dispensation ved at udfylde et ansøgningsskema umiddelbart efter at have fået at vide, at de ikke opfylder kravene. Kommunens medarbejder sender ansøgningen om dispensation til departmentet for fisker og fangst.