Ivalo & Minik Fonden sikret penge de næste tre år

Royal Arctic Line A/S, Royal Greenland A/S, GrønlandsBANKEN's Erhvervsfond og NunaFonden har alle besluttet at fortsætte deres støtte til Ivalo & Minik Fonden. De nye aftaler gælder for årene 2018-2020.

Det oplyser fonden i en pressemeddelelse.

Fleste vender tilbage med kompetencer

Ivalo & Minik Fonden har siden 2014 uddelt mere end 25 legater til grønlændere, der er rejst ud i verden for at gøre deres drøm til virkelighed.

- Vi har set at de fleste legatmodtagere vender tilbage til Grønland med kompetencer, der er til gavn for både dem selv og for det øvrige samfund. Det er vi stolte af. Men det er ikke gratis. Uddannelsesophold i udlandet koster typisk mange penge, siger bestyrelsesformand Minik Rosing.

Legatmodtagere til Italien, Vietnam og Japan

Ivalo & Minik Fondens bestyrelse har på et møde i november uddelt efterårets legater, der gik til disse dygtige legatmodtagere:

Tukumminnguaq Jakobsen fik et legat til at videreuddanne sig til modedesigner på Istituto Marangoni i Milano i Italien.

Ivaana Olsen fik et legat til at læse et semester på Akita International University i Japan i forbindelse med hendes uddannelse på Aalborg Universitet, hvor hun læser engelsk og internationale studier.

Maalia Lynge Christiansen fik et legat til et praktikophold hos Workbook Software i Vietnam i forbindelse med hendes uddannelse på Aalborg Universitet, hvor hun læser sprog og internationale studier.

Ivalo & Minik Fonden oplyser, at næste ansøgningsfrist er den 15. februar 2018.