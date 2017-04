Ivalo og Minik Fonden sender tre studerende på udlandsophold

Malaysia, New Zealand og Italien. Det bliver de lande, hvor tre studerende skal læse i et halvt eller et helt år.

Det er Ivalo og Minik Fonden, der sender de tre af sted på udlandsophold.

- Vi er sat i verden for at yde økonomisk støtte til grønlændere som ønsker at tilegne sig kompetencer og kvalifikationer langt væk fra det trygge og kendte miljø i Grønland og/eller Danmark, siger fondens formand Minik Rosing.

Det er følgende tre, der skal høste nye erfaringer i udlandet:

Martin Christiansen har fået et legat til at studere to semestre på John Cabot University (Fakultet for Økonomi og Samfundsvidenskab) i Rom.

Sara Biilmann Egede har fået et legat til at læse et semester på University of Otago i New Zealand, hvor hun primært vil koncentrere sig om fagene branding og forbrugeradfærd. Semestret skal ses som en del af hendes Master Degree i Strategisk kommunikation på Roskilde Universitet.

Bettina Søgaard har fået et legat til at læse et semester på Swinburne University of Technology i Malaysia. Hun studerer til daglig Diplomingeniør (Global Management and Manufacturing) på Syddansk Universitet.

- Det er vores håb, at legatmodtagerne vender tilbage til Grønland med kufferten fyldt med kompetencer, der kan bidrage til den videre udvikling af samfundet, siger Minik Rosing.

Næste ansøgningsfrist til et legat er 1. oktober i år