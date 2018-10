Iværksætter: Wellness-camp i Uummannaq sluges råt

Jette Andersen Torsdag, 04. oktober 2018 - 09:06

- Det har været oplevelsesrigt. Det har været rigtig godt, og jeg har fået en masse nye kontakter. Jeg har også mødt flere af mine kontakter, som jeg kun har skrevet eller ringet sammen med. Det har været fedt at få sat ansigt på, siger Martin Sørensen, der kun bliver kaldt Marti Suulutsen i Uummannaq, hvor han i halvandet år har drevet Uummannaq Fjord Tours.

Videre til Danmark

Marti Suulutsen skal videre til Danmark fra Island og efter to intense dage med masser af møder med turistoperatører og agenter, har han aftaler om at mødes med flere af dem og gennemgå planerne mere detaljeret.

- For mig handler det ikke om at skabe masseturisme. Derimod laver vi små grupper med 10-12 gæster ad gangen og giver dem en høj service og nogle autentiske oplevelser i Uummannaq, siger Marti Suulutsen, der også har fundet en løsning på manglende hotelvirksomhed i byen.

Duft af boller

- Vi har lavet vores eget guesthouse med sengepladser, og vi har et andet guesthouse, hvor de kan bo hos en lokal, Katti Møller. Hun står op om morgenen og laver frisk morgenbrød, så hele huset dufter så skønt af nybagte boller. Om aftenen laver hun grønlandsk mad. For eksempel store hvalsteaks med bløde løg. I sommerhalvåret har de en stor, fin terasse, så tager vi kopperne med ud og får morgenmad, mens solen står op og hvalerne ligger og plasker rundt ude foran. Ørj, det er bare skønt, siger han og kan næsten ikke stoppe med at rose Katti Møller.

- Hun er blevet min nye mor. Så dejlig er hun, hun tager sig så godt af en. Jeg kommer ret ofte til hende og hendes mands hus, fordi hun er så god til at lave mad, smiler han.

Unikke Uummannaq

For at komme tilbage til manglende hotelvirksomhed, så arbejder Marti Suulutsen på at skabe et større overnatningssted i julemandens by.

- Vi arbejder ud fra en deadline, der siger at det skal være klart inden for de næste tre år.

- Vi skal være klar, når lufthavnen kommer. Det er også derfor vi producerer en masse ture nu. Det er også derfor, at vi kommer her på Vestnorden Travel Mart for at spørge agenterne, om de tror på, at der er et marked. Og der må jeg sige, at det jeg har præsenteret for dem, det har de slugt råt, siger han og fortsætter:

- Uummannaq er jo et oplagt turiststed. Vi har hundeslæde på havisen. Hvor mange steder i Grønland er der tilbage med det? Vi har isfiskeri og nordlys, fortæller Marti, der også afslører en af sine projekter.

Wellness-camp

- Vi er ved at bygge en lille wellness-camp, hvor vi kan komme ud både sommer og vinter. Ved at lave noget unikt og autentisk, så kan vi også få gæster derop, siger Marti Suulutsen.