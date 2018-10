Iværksætterspirer: Unge vandt med idé om torskechips

Redaktionen Mandag, 01. oktober 2018 - 14:09

16 studerende fra GUX, NI, Ilinniarfissuaq og Ilisimatusarfik var 23 september samlet til en workshop om innovation. Fordelt på fem grupper på tværs af uddannelsesstederne skulle de dyste mod hinanden om at præsentere den bedste idé med udgangspunkt i torsk. Det skete ved en såkaldt pitch.

Vindergruppen præsenterede en idé om udvikling af sunde chips af torsk og fik højeste point ved pitch af deres idé, forretningsplan, samarbejdspartnere og prissætning. På andenpladsen var gruppens idé, at lave hunde- og kattegodbidder af restprodukter fra torsk mens gruppen på tredjepladsen havde en idé om, at lave en fugtighedscreme rig på D-vitaminer fra torsken. Andre idéer var også fish n’ chips restaurant og fabrik samt grønlandsk produceret fiskeolie og fiskemel af særlig høj kvalitet.

De unge startede helt bogstaveligt med hænderne ned i torsken

- I anledning af Vestnordiske Dage havde vi valgt torsk som tema og der sker noget magisk, når vores vigtigste råstof børn og unges hoveder får et materiale i hænderne - torsk og vi beder dem idéudvikle produkter ud af dette, siger regionsleder i Fonden for Entreprenørskab - Kalaallit Nunaat, Julie Rademacher.

Mentorer underviste

For at klæde dem på holdte tre mentorer først oplæg om, hvordan man pitcher, om produkt- og forretningsudvikling. Mentorerne var Martin Nordlund Madsen fra Malou Media, der selv er iværksætter og har prøvet at pitche, af designer Louise Lynge Berthelsen fra Nuuk Couture om produktudvikling og livet som iværksætter og Thomas Tyt Mogensen fra Bank Nordik om forretningsudvikling, budgetlægning og prissætning. Mentorerne fulgte dem i gruppearbejdet og sad med i bedømmelse af pitchen sammen med de tre andre dommere.

Foruden de tre bestod dommerpanelet af Martin Nordlund Madsen fra Malou Media, Christian Wenneke fra Greenland Business, Jens Christian Jacobsen fra Paju.gl og Jørgen Petersen fra Polar Seafood.

Fonden for Entreprenørskab Kalaallit Nunaat er nystartet og arbejder for at fremme entreprenørskab.

- Der er ikke pitchet meget i Grønland, men vi vil meget gerne lave flere af denne slags events og fremme samarbejdet og skabe værdi i samfundet ved at få børn og unge til at møde erhvervslivet på denne måde, siger Julie Rademacher.