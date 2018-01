Iværksættere: Få dagligvarer leveret hjemme

Den nye tjeneste hedder paju.gl, og drives og ejes af Jens-Christian Jacobsen og Nicolai Kreutzmannl.

Ven med på eventyr

- Ideen til paju.gl kom i oktober 2016. Jeg var i starten alene, men fandt hurtig ud af at jeg ikke kunne håndtere projektet alene. Derfor ringede jeg til min bedste ven og spurgte, om han vil være en del af mit eventyr, fortæller Jens-Christian Jacobsen i en pressemeddelelse.

- Jeg var ikke i tvivl om at Jens-Christians ide var god og jeg tøvede ikke et sekund og sagde straks ja til at være med. Lige siden har vi arbejdet intenst på projektet og har brugt mange nætter og cafe ture for netop at udvikle vores forretnings ide, tilføjer Nicolai Kreutzmann.

Brugseni var med

Da konceptet var klar, solgte de ideen til Brugseni i Nuuk ,og ved årsskiftet underskrev parterne en samarbejdsaftale - og arbejdet kunne for alvor gå i gang.

De to iværksættere oplyser i en pressemeddelelse, at hjemmesiden fortsat er under opbygning, selv om de gik i luften kort før nytår.

- Vi har travlt. Både med at bringe varer ud og at færdiggøre vores hjemmeside. Det er hårdt, men føles rigtig godt, siger Jens-Christian Jacobsen.

Mand ansat

På grund af den forrygende start har de to iværksættere allerede måttet ansætte en medarbejder, oplyses det.