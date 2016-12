Italiensk politi dræber formodet Berlin-angriber

Italiens indenrigsminister, Marco Minniti, bekræfter, at en politipatrulje i Milano har skudt og dræbt Anis Amri, der formodes at stå bag lastbilangrebet mod et julemarked i Berlin i mandags.

Han fortæller, at tuneseren blev spottet af en politipatrulje klokken 03 fredag morgen. En politikilde siger, at det skete nær togstationen Sesto San Giovanni i den nordlige del af byen.

- De stoppede personen, som så mistænkelig ud, siger Minniti.

Den 24-årige Amri havde øjeblikkeligt trukket en pistol frem fra en rygsæk, da den ene af de to betjente bad om at se hans identitetspapirer.

Han nåede at affyre våbnet og såre den ene af betjentene i skulderen, inden han selv blev ramt af dræbende skud.

Betjenten er uden for livsfare.

Den tyske chefanklager Peter Frank bekræfter, at den dræbte i Milano er den eftersøgte tuneser Anis Amri.