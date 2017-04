It-problemer på valgaftenen

Her til morgen var der stor undren - helt ind i selvstyrets topadministration - over, at listerne over, hvem der er valgt ind i de enkelte kommunalbestyrelser, ikke er offentligt tilgængelige via hjemmesiden valg.gl.

Departementschef skubber på

Det resulterede i, at departementschefen for formandens kontor i Naalakkersuisoq, Søren Hald Møller, har bedt kontoret for indenrigsanliggender om at skubbe til de ansvarlige kommuner. Det er kun Kommuni Qeqqata, der har gjort deres hjemmearbejde, og hvor man kan se valgets vindere.

- Vi blev bedt om at opfordre kommunernes valgbestyrelser om at få navnene på plads så hurtigt som overhovedet muligt, oplyser Martha Abelsen, der er kontorchef i afdelingen for indenrigsanliggender.

Valgbestyrelsernes ansvar

Det forholder sig sådan, at det er de enkelte kommuners valgbestyrelser, som sidder med ansvaret og som skal informere og give oplysningerne videre om valgets resultat.

Hver enkelt kommune skal ifølge loven inden 14 dage indberette det endelige resultat. Den lange frist er givet, hvis der har været problemer med et valgsted, indberettede klager etc.

Kontoret for indenrigsanliggender har intet med selve valget at gøre, da ansvaret ligger ude i kommunerne. Kontorets rolle er i stedet at behandle klagesager, hvis noget er gået skævt under valghandlingen.

Navne er indberettet

Kommuneqarfik Sermersooq var meget hurtig til at få stemmerne talt op, men alligevel ved borgerne ikke med 100 procents sikkerhed, hvem der er stemt ind.

Informationschef Lars Damkjær, Kommuneqarfik Sermersooq, oplyser imidlertid, at kommunen indberettede navnene kl. 10.00 her til formiddag. Alligevel er de ikke offentligt tilgængelige. Det blev de dog ved 11.30-tiden, halvanden timer efter indberetningen.

Ekstrem langsom hjemmeside

Kimik IT står som den tekniske udbyder af valg.gl-siden og her indrømmer man, at it-systemerne på valgnatten var overbelastede.

- Vi har haft problemer med at have ydelse nok. I nogle periode var der tale om overbelastning. Nu vil vi analysere forløbet og med de nødvendige maskinressource sikre, at det ikke gentager sig en anden gang, siger udviklingschef Anders Djursaa fra Kimik IT.

Han understreger, at der ikke har været tekniske problemer, men alene de nødvendige "kræfter" for at afvikle de mange forespørgsler på websitet.

- Vi er naturligvis kede af, at nogle har haft en dårlig oplevelse og ikke fået valgtallene serveret på det tidspunkt, de er gået ind på valg.gl, siger Anders Djursaa.