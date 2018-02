IT-chef: - Microsoft sender os rundt i manegen

Det er en dybt frustreret IT-chef i Selvstyret, som Sermitsiaq.AG kommer i forbindelse med. Igennem 20 dage har Tony Ditlevsdal forsøgt at få Microsoft til at fjerne den spærring, der betyder, at Selvstyret ikke kan sende mails til tre services.

- De er alle sammen flinke nok, men de gør intet ved det, siger han.

Brugte næsten to timer

Så sent som i går brugte han næsten to timer på at blive sendt fra den ene medarbejder i Microsoft til den næste - uden at nogen af dem havde evnen eller viljen til at løse problemet.

- Jeg brugte syv kvarter på at blive stillet om fra den ene til den anden, og så igen til omstillingen. Men alle skubbede bare sagen videre. Det virkede, som om de var lidt ligeglad med, at det faktisk er en regering, der er ramt, siger Tony Ditlevsdal.

Det er Microsofts gratis mailservices Livemail, Hotmail og Outlook.dk, som Selvstyrets mailsystem ikke længere kan kommunikere med.

Forsøgt at løse problemet i 20 dage

Baggrunden er, at en medarbejder i januar havde logget ind via en privat computer, der var inficeret med en malware. Denne skadelige software ‘stjal’ den pågældendes mailadresse og password. Herefter benyttede den mailkontoen til at sende en bunke spammail ud.

Da IT-afdelingen opdager dette, ændrer de passwordet og stopper dermed den irriterende mailtrafik.

- Siden da har vi forsøgt at få Microsoft til at åbne forbindelsen igen. De henviser til nogle links, som man skal udfylde. Det har vi så gjort dagligt i 20 dage, siger Tony Ditlevsdal.

Ved ikke hvem der kan hjælpe

Microsoft har i dag i en mail til Sermitsiaq.AG forklaret, at de gerne vil se nærmere på sagen.

- Vi er kede af, hvis vores support ikke har kunnet hjælpe. Vi vil opfordre ham til at kontakte os med sit supportsagsnummer så vil vi gerne dykke yderligere ned i sagen, hedder det i en udtalelse fra Microsoft.

Men den melding kan Tony Ditlevsdal ikke bruge til ret meget.

- Vi har jo været i kontakt med dem igen og igen. Problemet er, at jeg fortsat ikke ved, hvem jeg skal kontakte, for at finde en, der kan løse problemet, siger han.

IT-chefen understreger, at Selvstyrets egne systemer ikke har været inficeret. Problemet har været, at mailadresse og password blev ‘kidnappet’ på grund af en privat computer, der var inficeret.