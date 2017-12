Israel dræber to i luftangreb

Israel bekræfter luftangrebene, der følger en uro, der er udløst af USA's anerkendelse af Jerusalem som Israels hovedstad.

- Israels Luftvåben (IAF) har ramt fire anlæg tilhørende terrororganisationen Hamas i Gazastriben. To våbenfabrikker, et våbenlager og et militærområde, hedder det i en udtalelse fra Israels militær, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Israels luftangreb er et svar på militante palæstinenseres affyring af raketter mod israelske byer.

Mindst 25 er såret i luftangrebene, rapporterer BBC på baggrund af palæstinensiske hospitalskilder.

Vreden har bredt sig i de palæstinensiske områder, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, forleden i en tale i Det Hvide Hus erklærede, at USA vil flytte sin ambassade til Jerusalem.

Samtidig bliver Jerusalem af USA nu betragtet som Israels hovedstad. Det anses af mange iagttagere som en hindring for en fredsproces, der tager udgangspunkt i den internationalt anerkendte tostatsløsning.

Sammenstød mellem israelske sikkerhedsstyrker og palæstinensiske demonstranter i Gazastriben kostede fredag aften en palæstinensisk mand livet.

Tidligere fredag blev en 30-årig palæstinensisk mand skudt og dræbt tæt ved grænsen til Gazastriben.

Det israelske militær rapporterede fredag om demonstrationer omkring 30 forskellige steder på Vestbredden og Gazastriben.

Jordan har indkaldt Den Arabiske Liga til krisemøde lørdag. Her skal de arabiske medlemslande drøfte situationen efter USA's anerkendelse af Jerusalem som Israels hovedstad.

Den palæstinensiske ledelse har sagt, at USA ikke længere kan være fredsmægler.