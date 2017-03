Islandske turister skal skabe ny vækst

Islændinge er udset til at øge turistindtægterne, og det får Air Greenland til øge flyvningerne til Keflavik fra flere destinationer.

Sommerrute var en succes

Sidste år lancerede Air Greenland en sommerrute til Ilulissat, hvilket var en succes, og nu skrues der op for ambtionerne i et tæt samarbejde med aktørerne inden for turistbranchen.

Fra den 22. marts øges antallet af flyvninger mellem Keflavik og Nuuk gradvist, meddeler Air Greenland i en pressemeddelelse.

Det betyder, at der i højsæsonen vil være tre ugentlige afgange de to byer imellem. Samtidig vil man fremover hele året rundt have en fast ugentlig rute de to hovedstæder imellem.

Air Greenland arbejder tæt sammen med turistbranchen, da begge kan øjne ny indtjening. Hotelkapaciteten er dog visse steder udfordret i Ilulissat og Sydgrønland. Det har man fundet en løsning på.

Den foretrukne destination

- Ilulissat er uden tvivl den mest fortrukne turistdestination, men væksten begrænses af antallet af hotelværelser i byen. Overnatningsstederne i Nuuk har derimod lavsæson om sommeren. Derfor har vi i år udviklet et turistprodukt som kombinerer Nuuk og Ilulissat, men hvor turisterne ankommer om morgen til Ilulissat og rejser om aftenen. Det er med til at øge antallet af turister til Ilulissat uden at presse hotelkapaciteten yderligere, oplyser kommerciel direktør Maliina Abelsen, Air Greenland.

Air Greenland forventer at få en vækst i højsæsonen på fire procent i passagertallet, fordi den islandske interesse for Grønland som destination er så stor.

Rekord i 2016

Air Greenlands satte passagerrekord i 2016. I juli sidste år fløj Air Greenland 21.000 passagerer - det største antal passagerer nogensinde – og da væksten også skete uden for højsæsonen blev 2016 et historisk år.