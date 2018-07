Islandske politikere boykotter Pia Kjærsgaard

Walter Turnowsky Torsdag, 19. juli 2018 - 09:50

Det var faldet flere islandske politikere for brystet, at Dansk Folkepartis stifter Pia Kjærsgaard skulle tale ved fejringen af 100 året for Islands suverænitet.

Fejringen foregik på den historiske Thingvellir-slette i går onsdag. Det var årsdagen for, hvornår traktaten mellem Island og Danmark om islandsk suverænitet blev underskrevet. Pia Kjærsgaard var inviteret til at tale som formand for Folketinget.

Men det var der flere islandske politikere, der ikke brød sig om.

Kritiserer fremmedhad

Således opfatter Piratpartiet Pia Kjærsgaards holdninger som racistiske.

- Det kan ikke forsvares at invitere en af hovepersonerne bag fremmedhadet i Europa til at tale til Altinget på Thingvellir på 100-året for Islands suverænitet, hedder det ifølge Iceland Monitor i en erklæring fra partiet.

Piratpartiet havde på forhånd meddelt, at dets medlemmer udebliver fra fejringen.

Udvandrede

Medlem af det socialdemokratiske parti, Samfylkingin, Helga Vala Helgadóttir, udvandrede under Pia Kjærsgårds tale, skriver Politiken.

Hendes partiformand Logi Einarsson kaldte det ifølge politiken "beklageligt, at en af de fremmeste repræsentanter for had mod udlændinge i Europa skal have lov at komme på talerstolen på denne vigtige dag."

Altingets generalsekretær Helgi Bernódusson forsvarer invitationen. Han mener, at der passende, at Folketingets formand taler på denne dag.