Islandsk succes inspirerer naalakkersuisut

I løbet af 20 er det lykkedes for Island at få druk blandt 15-16 årige stort set til at forsvinde.

Som vi har fortalt tidligere, så handler det i høj grad om at sætte ind tidligt, samt at hele lokalsamfundet arbejder sammen.

20 års målrettet indsats: Island har fået bugt med unges druk

Bredt samarbejde

Naalakkersuisoq for sundhed, Agathe Fontain (IA) og naalakkersuisoq for uddannelse, Doris J. Jensen (S) er blevet interesseret i den islandske model, og har derfor i sidste uge besøgt landet for at studere den nærmere.

- Vi kan bestemt hente inspiration fra Island, der på 20 år har formået at reducere kraftigt på børn og unges brug af alkohol, tobak og cannabis, skriver de i et fælles svar til Sermitsiaq.AG.

Opfordring fra Island: Kom igang med at undersøge, hvordan børnene har det på hver eneste skole

I det islandske model starter man med at bede de unge på en skole om at udfylde et omfattende spørgeskema, som spørger om stort set alt vedrørende de unges liv. Hvordan deres familieforhold er, om de har venner, om de hænger ude om aftenen, om de går til fritidsaktiviteter, men også om deres brug af alkohol, hash og tobak.

Ud fra spørgeskemaet bliver der i løbet af otte uger identificeret såkaldte risikopunkter, og det er her, lokalsamfundets aktører så har mulighed for at sætte målrettet ind.

Islandsk model skal bruges mod overgreb på børn

- Skoler, forældre, private firmaer og offentlige institutioner arbejder sammen, for at de unge får en meningsfuld hverdag uden rusmidler, og der er stor villighed fra alle til dette samarbejde, skriver de to naalakkersuisut.

Tilpasses lokalt

En af styrkerne ved den islandske model er, at det faktisk ikke er én fasttømret model, men at den kan tilpasses til de lokal forhold. Spørgeskemaet, som ligeledes kan tilpasses lokalt, kan danne udgangspunkt for en række forskeligartede indsatser.

- Den kan bruges på mange områder, herunder ikke mindst skolesystemet, sundhedsområdet, socialområdet og fritidsområdet.

Flere andre lande og byer har allerede hentet inspiration i Island.

- Den islandske model har fordelt ansvaret bredt ud og ikke kun til en sektor. ”It takes at village to raise a child -Det tager en landsby at opdrage et barn”, var et gennemgående citat i de forskellige fremlæggelser.

Vil diskutere islandske erfaringer

Agathe Fontain (IA) og Doris J. Jensen (S) understreger, at det er vigtigt, at Grønland laver sin egen model med inspiration fra Island.

- Det første trin kunne være at diskutere med kommunerne om de ser det som en mulighed at samarbejde om at få undersøgt hvordan netop deres børn og unge har det, og dernæst at hente inspiration fra Island til opfølgningen. Her kan vi bruge erfaringerne fra Island.

Nu vil de to naalkkersuisut tage deres erfaringer med hjem og diskutere dem internt i Selvstyret og sammen med kommunerne.

- Derefter håber vi, at vi kan invitere nøglepersoner fra Island til Grønland for at holde oplæg for hele Naalakkersuisut og borgmestrene.