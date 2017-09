Islands statsminister udskriver valg i utide

Benediktsson oplyser, at han foretrækker at afholde valget i november.

Det er godt et år, efter at islændingene senest skulle sætte et kryds i stemmeboksene.

Regeringskrisen blev udløst sent torsdag.

Her besluttede et af de tre koalitionspartier i regeringen, Lys Fremtid, nemlig at trække sig fra samarbejdet. Dermed havde regeringen mistet sit flertal i parlamentet.

Lys Fremtid har trukket sig oven på en skandale, der involverer Benediktssons far og en pædofilidømt mand.

Partiet beskylder statsminister Bjarni Benediktsson for ikke at have informeret regeringen om, at faren havde støttet en pædofilidømt mands forsøg på at få en ren straffeattest.