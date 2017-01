Islands præsident: Pas på med fordomme

I en erklæring i dag skrev den islandske præsident Guðni Jóhannesson, at hans tanker går til Birnas familie og venner samt alle dem, der deltager i opklaringen og eftersøgningen, det skriver Iceland Monitor.

Samtidig opfordrede han til, at folk ikke skulle blive fordumsfulde og mistænksomme, og henvist dermed til rapporter om, at der har været enkelte tilfælde, hvor grønlændere har følt sig uvelkomne og utrygge.

Efterforskningleder: Behandel vore grønlandske brødre ordentligt

Efterforskningsleder Grímur Grímsson kommer ind på samme det samme.

- Den grønlandske nation er ikke en mistænkt i denne sag. Grønland er et land, som vi opfatter, som vore venner, og vi bør behandle vore grønlandske brødre derefter, siger han til RUV.

Vittus: Slå koldt vand i blodet

I det grønlandske udenrigsdepartementet har man ingen konkrete oplysninger om chikane af grønlændere.

- Sagen vækker meget stor opmærksomhed i Island, og det er på den baggrund naturligt, at der er meget stor bevågenhed. For de grønlandske besætningsmedlemmer i Reykjavik, og også for grønlændere i Island generelt kan situationen føles ubehagelig, skriver naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq i en mail til Sermitsiaq.AG.

Også han maner til besindighed.

- Det er vigtigt, at vi alle slår koldt vand i blodet, i en meget svær situation, skriver han videre.

Han skriver videre, at udenrigsdirektoratet er i tæt kontakt med den danske ambassade i Reykjavik. Herfra har man ingen oplysninger om henvendelser fra grønlænder, der føler sig chikaneret.

Dog har udenrigsdirektoratet modtaget adskillige henvendelser fra pårørende til besætningsmedllemmer på Polar Nanoq, som fortæller, at besætningen føler sig utryg.