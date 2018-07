Islands parlamentsformand undskylder overfor Pia Kjærsgaard

Walter Turnowsky Fredag, 20. juli 2018 - 08:01

Flere islandske politikere boykottede Pia Kjærsgaard, da hun skulle tale til Altinget i forbindelse med fejringen af 100 året for islandsk suverænitet.

DF-politikerne var officielt inviteret som formand for Folketinget, og protesterne har fået formanden for Altinget, Steingrímur J. Sigfússon til at gå ud med en officiel undskyldning

- Altingets formand finder det dybt beklageligt, at Folketingets formands besøg er blevet udnyttet til at kaste en skygge over festlighederne på Thingvellir, skriver Steingrímur J. Sigfússon ifølge Politiken i en pressemeddelelse.

Han fastslår, at Pia Kjærsgaards medvirken var nøje forberedt af ham i tæt samarbejde med Altingets Præsidium og lederne af parlamentsgrupperne.

- Skulle opføre sig ordentligt

Piratpartiet havde på forhånd meddelt, at de udebliver fra festlighederne, der fandt sted på den historiske Thingvellir-slette. Det socialdemokratiske medlem af Altinget, Helga Vala Helgadóttir udvandrede under talen og ledelsen af hendes parti kritiserede invitationen til Pia Kjærsgaard på grund af hendes holdninger i udlændingespørgsmålet.

Hovedpersonen selv fastholdt, at hun var mødt op som formand for Folketinget.

- Jeg synes, at de skal lære at opføre sig ordentligt, jeg ved ikke om de har nogle pubertetsproblemer i Piratpartiet, det ser det tilsyneladende ud til, siger hun til DR.

Hos de islandske socialdemokrater fastholder man dog kritikken, selvom invitationen altså gjaldt Folketingets formand.

- Så vidt jeg ved, at hun den første udlænding, der har holdt en stor tale i Altinget nogensinde. Det har stor symbolsk betydning på Island, hendes tale er ligestillet med vores præsidents tale, og jeg er ikke enig i, at hun skulle have den rolle. Ikke når man tænker på, hvor meget, hun har lagt minoriteter for had, siger Helga Vala Helgadóttir til Politiken.