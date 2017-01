Islands natur lider under turistinvasion

På en bund af is og lava står Island på mål for arktiske vinde, der er med til at forme øens dramatiske og uberørte landskab.

Det tiltrækker et voksende antal turister. Men det er langt fra alle, der forstår at vise øens skrøbelige natur respekt.

I alt 1,3 millioner besøgte Island i 2015. Det antal forventes at være steget til 1,8 millioner i 2016, skriver AFP.

Siden 2008, hvor Islands økonomi kollapsede, har turismen været landets drivkraft. Sidste år udgjorde indtægterne ifølge AFP syv procent af landets bruttonationalprodukt.

Skal styres bedre

De rekordhøje besøgstal påvirker øen både positivt og negativt. Det er nemlig ikke nok, at turismen gavner økonomien, mener Linda, som har en butik, hvor hun sælger islandske produkter i centrum af hovedstaden, Reykjavik.

- Turismen skal kontrolleres langt bedre. Indtil nu har der været mere fokus på kvantitet end på kvalitet, siger hun til AFP.

Den holdning står hun ikke alene med. Også formand for foreningen Icelandic Travel Industry Association Grimur Saemundsen mener, at Island bør fokusere mere på at beskytte naturen.

Ifølge hende er øens befolkning ikke nær så glade for turister nu, som de var for blot få år siden.

Justin Biever træder ved siden af

Musikstjernen Justin Bieber er en af dem, der har gjort sig upopulær. I en musikvideo optaget i Island træder han på en fredet art mos, som, når den nedtrampes, først vender tilbage efter flere år.

Sagen florerede på sociale medier, og det lokale turistkontor blev nødt til at udsende en opfordring til turister om at opføre sig respektfuldt, skriver AFP.

Stier skal beskytte sårbar natur

Regeringen har nu i samarbejde med turisterhvervet forbedret øens infrastruktur. Ved hjælp af et udbygget netværk af trapper og stier bliver gæsterne automatisk vejledt i, hvor de skal bevæge sig.

Så træder de ikke ved siden af, lyder det.