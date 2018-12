Island: Grønlandske toner til 100 års selvstændigheds-fejring

Redaktionen Tirsdag, 04. december 2018 - 10:12

Selvstændighedsdagen i Island blev fejret med en stor koncert i Harpa, som er Islands smukke kulturhus midt i Reykjavik.

Der var over 200 musikere, sangere og skuespillere på scenen, heriblandt grønlandske trommedanser og sanger Varna Nielsen. Der var fuldkomment udsolgt, hvilket betød mere end 1700 publikum.

Dronningen var med

Der var flere officielle repræsentanter herunder den islandske præsident Gudni Th. Johannesson og Dronning Margrethe.

Symfoniorkesteret spillede traditionelle værker af blandt andet Carl Nielsen, Beethoven, Mozart og Bach, blandet med nyere værker af Islandske komponister og et grønlandsk værk af komponisten Arnannguaq Gerstrøm.

Der var over 200 musikere, sangere og skuespillere til at fejre 100 året

Det grønlandske værk var en kulmination på et flerårigt samarbejde mellem Arnannguaq Gerstrøm og Ensemble Adapter, som er et anerkendt tysk-islandsk eksperimenterende ensemble fra Berlin.

De mødtes for første gang i Oqaatsut i 2017 under Disco Arts Festival. Et halt år efter tog Arnannguaq til Berlin for at udvikle værket, Seqinniarfik 1301.

Arnannguaq er opvokset i Ilulissat, hvor den 13. januar “Seqinniarfik” har en speciel betydning. Efter mange måneder i fuldkommen mørke, drager beboerne til nærmeste fjeldtop for at se de første solstråler. Det er for mange en stor dag, som symboliserer en ny begyndelse mod lysere tider, fuld af optimisme, hvor man lægger mørket bag sig.

Fremførelsen

Seqinniarfik 1301 blev titlen på den del af værket, som Arnannguaq havde komponeret og blev fremført af hele det islandske Symfoniorkester med Ensemble Adapter og Varna Nielsen som solister.

Varna improviserede stærkt over værket og sluttede af med traditionelle trommesange fra Østgrønland.

Oplev koncerten

Den fulde udsendelse/koncert kan ses på den islandske TV kanal RÜV og det grønlandske indslag kan du se fra tidspunktet: 1:33:50.