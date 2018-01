Island vil styrke forholdet med Grønland

Mandag mødte formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen (S), Islands præsident, Gudni Th. Johannesson, på hans officielle residens, Bessastadir.

Gudni Th. Johannesson udtrykte at han gerne vil styrke de gode relationer til Grønland indenfor handel, kultur og trafik, skriver selvstyret i en pressemeddelelse.

- Kim Kielsen takkede Island for deres støtte under naturkatastrofen sidste sommer i Uummannaq-ormrådet og orienterede om de tiltag Grønland er i gang med at hjælpe de evakuerede borgere fra Nuugaatsiaq og Illorsuit, lyder det fra selvstyret.

Kim Kielsen skal også møde Islands statsminister, Katrín Jakobsdóttir, under sit besøg i Island.