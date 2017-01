Islændinge vil sælge billigere øl

Qajaq Brewery i Narsaq begyndte 15. december at tappe øl på flasker, og interesserede har her i julen kunnet købe den nye grønlandske øl i Brugsenis butikker i hele landet, som har haft særlige juletilbud.

Det er islændingen Fridrik Magnusson, som står for initiativet og han oplyser, at der blev solgt godt i julen

Vil udkonkurrere øl udefra

Han har i et års tid brygget øl på sit lille bryggeri i Narsaq.

- Vores mål er at være meget konkurrencedygtige på pris. Der er brug for konkurrence i Grønland, siger han

- Vi er overbeviste om, at vi i løbet af kort tid bliver Grønlands bryggeri. Grønland er det sidste land i verden, som importerer mere øl end der brygges lokalt.

- Vi har en blomstrende ølkultur her i landet, som nu udvikler sig hurtigt. Det er skønt at se, at bryggerierne i Nuuk og Ilulissat vokser.

- Det viser, at befolkningen vil have grønlandsk produceret øl og ikke ølkoncentrat udefra, der er opløst i vand, siger Fridrik Magnusson til Sermitsiaq.

Tapper selv

Han har i efteråret købt et lille tappeanlæg fra Italien og tapper selv øl på de godkendte returflasker, som Nuuk Imeq også bruger.

- Nuuk Imeq har ikke monopol, alle har ret til at komme øl i de godkendte flasker, siger Fridrik Magnusson.

