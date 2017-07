Islændinge på guldjagt i Sydgrønland

Nalunaq-guldminen er endnu ikke til historiebøgerne. Det til trods for, at minen lukkede og slukkede i 2013 efter godt otte år og en produktion på knap 10 ton guld. For der er langt mere guld at hente, mener det islandske mineselskab ARC, der denne sommer er klar til at tage næste skridt i jagten på den gyldne jackpot.

Det skriver avisen AG.

Nyt selskab etableret

Selskabet er så fast i troen på de foreløbige efterforskningsresultater, at der er oprettet et nyt, børsnoteret selskab, Alopex Gold Inc., som skal stå for den kommende guldudvinding, der i bedste fald vil omfatte fuld produktion om fire år.

- Hovedparten af aktionærerne i Alopex Gold Inc. er de samme fra Nalunaq A/S, som også deltager i fundraisingen, fortæller Joan Plant fra Alopex Gold Inc., der oplyser, at selskabet midt i august sender et større hold medarbejdere til Sydgrønland.

Infrastruktur skal gennemgåes

Her skal de i halvanden måned gennemføre en række boringer og yderligere geologiske undersøgelser. Desuden skal eksperter gennemgå den eksisterende infrastruktur og sikre, at veje og broer og andre installationer opretholdes i en stand, som gør dem brugbare.

Læs hele artiklen i seneste udgave af AG, som du kan få digital adgang til via linket herunder: