Isglatte veje giver ekstra travlhed på sygehuset

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 28. november 2018 - 14:01

I disse dage er der mange borgere i hovedstaden, der må en tur på sygehuset, fordi de har skadet sig efter et fald på en isglat vej.

- Vi får mange patienter, når der er glat, men vi har ikke tal på, om hvor mange der er tale om. Vi laver ikke statistik på det. Men flere kommer, som har slået sig efter at have faldet. Der er i hvertfald mange, der er kommet med brud på anklen eller brud på håndleddet, fortæller ledende regionslæge Jesper Olesen, Dronning Ingrids Hospital, til Sermitsiaq.AG.

Han oplyser, at det både er børn og voksne, der kommer til skade.

- Men borgere, der er opvokset her i Grønland, ser vi færrest af. De er dygtige til at spotte, hvor det er glat. Det er fordi, de ved, at man skal gå, hvor der er sne, og at man skal huske at bøje benene lidt og læne sig frem. Vi ser mange, der er faldet, som var på vej til arbejde med bil. De har tænkt, at der for eksempel er 60 meter fra bilen til kontoret. De har ikke pigge under skoene eller stave. De skvatter og slår sig, fordi de har det forkerte fodtøj på, fortæller lægen.

Vær forberedt

Og han har en opfordring til borgerne:

- Sørg for at være forberedt. Det kan nemlig gøre rigtigt ondt. Vi har disse forhold omkring fire gange om året, og det er som om, at det kommer som en stor overraskelse hver gang, lyder det fra Jesper Olesen.

Lægen har disse råd:

Hold øje med vejret

Når det er glat, så tag skridsikret fodtøj på. Evt sko med pigge.

Det vil være en fordel, hvis du har skistave, som du kan støtte dig til

Der er steder, som er bedre at gå på end andre. Om muligt så gå i sne fremfor på blank is

Pigge til sko storsælger

Morten Jørgen Heilmann fra sportsbutikken Pikkori Sport oplyser til Sermitsiaq.AG, at han i disse dage oplever et større salg af pigge til sko på grund af de spejlglatte veje.

- Folk har altid været opmærksomme, når der er glat udenfor. Vi kan tydeligt mærke, at vi sælger flere pigge, når der er glatte veje. Vi sælger omkring 50 til 100 pigge om ugen, afslører han.

Han oplyser også, at der sælges sko, der er designet som skridsikre.

- De er fremstillet med gummi og glas på sålen, så man kan gå ind i butikkerne med dem på. Dem sælger vi også rigtig mange af, siger ejeren af Pikkori Sport.