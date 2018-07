Isfjordscenter: Turisme-projekt forsinkes

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 09. juli 2018 - 06:58

Isfjordscenteret, der er tegnet af arkitekt Dorte Mandrup, bliver først klar til indvielse i efteråret 2021.

De involverede bag projektet har besluttet først at gå i gang med byggeriet til foråret 2019. KJ Greenland er hovedentreprenør på projektet.

Tilpasninger

- Tilpasninger af projektet samt detailtegning og -beregning af det komplekse byggeri har taget længere tid end forventet, oplyser parterne i en pressemeddelelse.

De står bag Ilulissat Isfjordscenter bliver opført af Realdania i partnerskab med Grønlands Selvstyre og Avannaata Kommunia – og med støtte fra Nordea-fonden til bygningens udstilling og formidling. Realdanias datterselskab Realdania By & Byg er bygherre på Isfjordscentret.

Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi Aqqalu Jerimiassen udtaler:

- Vi er naturligvis ærgerlige over forsinkelsen, men det ændrer ikke grundlæggende på vores forventninger til byggeriet og de positive effekter, som Isfjordscentret vil have for Grønlands turisme i fremtiden.

Borgmester i Avannaata Kommunia Palle Jerimiassen udtaler:

- Isfjordscentret kommer til at spille en stor rolle for området – også når man ser på beskæftigelsen. Vi betragter forsinkelsen som et kedeligt bump på vejen, men har i kommunen rettet blikket mod målet: Nemlig, at Isfjordscentret bliver opført.

Kompleks bygning

Adm. direktør i Realdania By & Byg Peter Cederfeld udtaler:

- Ilulissat Isfjordscenter har en kompleks og udfordrende bygningsgeometri. Og når man bygger nord for polarcirklen, er det altid forbundet med risici og korte byggesæsoner på grund af klimaet. Beslutningen har været svær men nødvendig. Med den udskudte byggestart kan vi nu sikre, at alt er klart til byggestart i 2019.